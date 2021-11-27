古墓若傳出怪聲，肯定會讓人毛骨悚然，甚至認為墓室受到詛咒。大陸河北省磁縣一座東魏孝靜皇帝的陵墓，每當民眾踩在古墓的台階時，就會發出宛如水滴的聲音，甚至被人認為是孝靜皇帝的詛咒，而專家也曝光水滴聲形成原因。

根據《梨視頻》報導，南北朝時期的地方政權「東魏」，在公元534年，11歲小皇帝孝靜帝元善見被大臣拱為皇帝，不過由於他年紀還小，因此實際政權全掌握在丞相手裡，使他成為一名魁儡皇帝，直到28歲被政敵毒死，葬於河北省磁縣，至今擁有1500年歷史，被當地人稱為「天子塚」，還被列為重點保護文物。

1994年當地政府在「天子塚」旁建台階，方便民眾前往遊覽，一日工作人員在打掃天子塚的台階，發現遊客經過時，台階竟發出水滴的聲音，而且無論在台階上行走還是放鞭炮，同樣都會發出此聲，讓他感到相當好奇，當地人傳言，台階發出的怪聲，是元善見的千年詛咒，但可信度並不高，此怪事也讓不少專家好奇，因為青磚台階隨處可見，但唯有天子塚的會發出水滴聲。

河北工程大學專家多次至現場考察，發現台階高23.9公尺、寬5公尺，總共有109階，與地面呈50度角，而台階由青磚白灰砌成，形成等距且均勻的石灰凹槽，這也形成多個均勻聲波反射和折射面，在如此特殊的條件下，衝擊聲在台階表面傳播時，同時形成一種「漸逝波」的聲波，是能在固體表面淺層傳播後，再將聲波反射回空氣中的特殊聲波。

而天子塚的傾斜的角度、高度及寬度等，正好都符合「漸逝波」生成條件，且台階寬度與高度的形成頻率，正好與水滴聲類似，在多種因素下，才會出現如此特殊的現象，目前專家都認為，台階水滴聲是反射造成，屬於一種物理現象，但形成因素相當複雜，很多細節仍需研究。