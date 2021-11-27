勇敢為自己而活的女人最美！越南一名女子5年前在家人安排下結婚，豈料對方卻嫌棄她的長相，兩人因此離婚，她也成為一名單親媽媽，女子為了變美砸3億越南盾（約新台幣36萬）整形，之嫁入豪門，未料對方卻時常偷吃，婚姻僅維持5個月，如今她嫁給第三任丈夫，並於今年生下一子，生活過得很幸福。

根據越媒《EVA》報導，郭金鳳（Quách Kim Phượng）出生於1996年，5年前在家人的安排下結婚，兩人還生下一個女兒，豈料對方卻嫌棄她的外貌，最終以離婚告終，她不希望再因長相而感到自卑，為了改變自己的人生，郭金鳳花費3億越南盾（約新台幣36萬）整形，進行3次手術，從醜小鴨變成天鵝。

而郭金鳳變美後，與一名富二代相戀，她以為遇到真愛，豈料結婚後，對方卻一直偷吃，讓郭金鳳非常傷心，婚姻僅僅維持5個月，最終還是以離婚告終，而郭金鳳也開始將心思放在自己身上，除了靠整形改變外貿，她開始學習保養，因此膚況也改善很多，從過去滿臉痤瘡變成水煮蛋肌，之後還從事美容類工作。

直到去年底，郭金鳳與現任丈夫結婚，指兩人交往2年才決定踏入婚姻，而且對方不像前夫們，這麼在乎她的外貌，不只照顧她，同時也照料她的家人，「例如觀察到我喜歡吃什麼，不喜歡吃什麼，雖然都是小事，但卻讓我很感動」，去年7月兩人也生下一子，郭金鳳還提到，在懷孕期間，丈夫都把她照顧得很好。

郭金鳳也常在臉書曬出孩子的照片，一男一女都非常可愛，而郭金鳳臉上總是洋溢笑容，看得出如今生活過得很開心。右上為丈夫兒時照片。(圖翻攝自臉書/Quách Phượng)

郭金鳳也時常在個人臉書「Quách Phượng」分享生活點滴，其中還有她兩個孩子，而他們都長得非常可愛，擁有一雙水汪汪大眼，也意外受到關注，但卻從未曝光過丈夫長相，因為她還是希望保有一些隱私，不過曾分享他丈夫小時候的照片，模樣非常可愛，近日出生的兒子與爸爸長得非常像。