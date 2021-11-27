一名母胎單身25年的男網友透露，騎機車載女性好友去吃飯，過程中對方卻不斷將重心往前，一對傲人胸器緊貼在他的後背，還說「靠在一起比較穩」，讓原PO整路心不在焉，「她胸部滿大的，目測應該有G左右吧」，但也正因為如此，讓原PO苦不堪言，「光是把弟弟鎮壓住我就已經耗盡全力了」，根本無法專心聊天。

原PO日前在《Dcard》PO文表示，一直都跟該位女性保持友好關係，直到對方交了男友之後就比較少聯絡，後來碰巧有時間見面才約出來吃飯聊近況，結束時女方知道他騎車來，就請他順路載一程，他也欣然答應。

沒想到女方一坐上後座就往前靠，「超大的人間凶器直接貼在我的背上，我越往前挪，她就越往前貼…」過程中還自然的與原PO聊天，他請對方坐後面一點，但對方卻回「可是靠在一起重心不是比較穩嗎？」讓他只能一路強裝鎮定。

突如其來的「豔遇」讓原PO崩潰表示，「這位小姐！天知地知妳知我知，我可是母胎單身25年的處男耶！光是把弟弟鎮壓住我就已經耗盡全力了，一路上根本不知道她在問什麼，只好全部嗯嗯啊啊的模糊帶過」，直到女方下車離開，原PO的「小老弟」還處於驚魂未定的狀態，「直接被我潑了一大桶冷水，才鎮靜下來」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這女生不是天然呆就是有點婊，不然就是把你當女生了」、「故意的啊！大奶正常坐也不會碰到，要碰到除非故意坐很近，不然就要往前傾。再來，女生碰到絕對有感覺，現實中沒有那麼少根筋的好嗎」、「會這樣回感覺是故意的，正常朋友人家講了就不會靠太近」、「搞不好她真的就覺得靠一起比較穩」。