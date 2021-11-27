國外一名21歲的女子因為擁有童顏臉蛋，加上平時喜歡穿著卡通圖案的寬鬆上衣，經常被誤認是僅有12歲的平胸少女，氣得她在抖音（TikTok）上傳一段「魔幻抖胸片」替自己平反，超兇車頭燈曝光後，瞬間吸引逾150萬人次觀看。

潔德（Bethany Jade）在影片中透露，當自己穿上寬鬆的卡通T恤外出時，經常被誤認為是12歲的平胸少女，但事實上她已經21歲，且擁有傲人G罩杯，面對一次次的誤解，她選擇不再忍耐，直接用影片證明自己所言不假。

只見潔德PO出身穿緊身衣的畫面，傲人巨乳幾乎快撐破上衣，甚至不惜大露深邃事業線，一系列影片曝光後隨即引爆網友熱議，其中一支影片更吸引逾2940萬人次觀看。

不少網友見狀後紛紛留言大讚潔德是真正的童顏巨乳，「妳看起來真的很年輕，不說還以為妳才14歲或15歲」，也有人驚訝潔德「很會藏」，竟然可以將傲人G罩杯藏得跟平胸一樣，慚愧表示「事實證明，真的不能以貌取人」。