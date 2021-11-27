有些男女熱戀時，除了嘴對嘴熱吻之外，也會在其他部位又吸又舔，只是要小心因此樂極生悲，造成身體創傷！大陸就有一對情侶，女方收到男友的禮物後，開心的獻吻感謝，男方也不甘示弱的回親，並朝著她的耳朵進攻，沒想到女方聽到「啵」的一聲之後，就開始聽不太清楚，後來緊急送醫救治，才知道是鼓膜破了，慘變傳導性耳聾。

根據陸媒報導，杭州一名24歲趙姓男子與23歲汪女陷入熱戀，日前趙男送了女友一個她期盼已久的禮物，汪女開心的獻吻表達感謝，兩人情到深處開始激吻，趙男也親暱的猛吸女友的耳朵，不料汪女突然聽到耳朵深處傳來「啵」的一聲，隨即就聽不清楚了，嚇得兩人立刻前往醫院就診。

檢查結果顯示，汪女左側耳膜出現一個「破口」，甚至還有血跡殘留在耳膜上，左耳聽力呈中度傳導性耳聾。醫師建議汪女先觀察一個月，並使用抗生素預防感染，期間必須避免上呼吸道感染、耳道進水、用力擤鼻涕，如果一個月穿孔處仍不能癒合就需要進行手術。

可惜汪女這段期間反覆上呼吸道感染，傷口處並未好轉，醫師便替她安排耳膜修補手術，所幸術後復原狀況良好，汪女的聽力也恢復正常。對此，醫師提醒，耳膜非常薄，只有0.1mm，任何外力作用，都有可能因此受傷穿孔，民眾一旦出現耳痛、聽力下降、出血、耳悶感等症狀，就要立即就醫檢查。