古代封建社會，皇帝享有至高無上的權力，宮女理論上就是皇帝的私人物品，只要被皇帝看中，不但可以隨時臨幸，也掌握著她們的生殺大權。即便皇帝可以摸遍宮女全身，但卻有一個私密部位卻沒辦法看，究竟是哪裡呢？

根據《搜狐網》報導，歷史典籍紀載，北宋時期對腳小的女性特別著迷，因此出現「纏足」現象，並在南宋時期開始流行，著名文學家蘇軾甚至曾在《菩薩蠻詠足》寫道「塗香莫惜蓮承步，長愁羅襪凌波去；只見舞回風，都無行處蹤。偷立宮樣穩，並立雙跌困；纖妙說應難，須從掌上看」，來讚嘆女子纏足之美。

當時文人士大夫認為，女性纏足是一種美德，尤其是將小腳捧在手上把玩格外雅緻，也有人認為，女性因為小腳跑不快，走路搖搖晃晃的樣子很有美感。

不少女性為了滿足男性的變態心理，更是不惜忍痛裹小腳，並將其稱之為「蓮」，其中大於四寸的稱為「鐵蓮」，四寸的為「銀蓮」，而三寸則為「金蓮」，而三寸金蓮更被當時的人們視為婦女最美的小腳，就連皇帝也情有獨鍾。

但對於宮女來說，即便皇帝有權臨幸她們，唯獨腳上的三寸金蓮不能給皇帝看，就連睡覺時也不能將雙腳裸露，這個現象也反映在號稱尺度最大的春宮圖中，至今沒有任何一張畫出女生裸露的小腳。背後原因其實很現實，畢竟褪下裹腳布的三寸金蓮說穿了只是一雙畸形的腳，要是皇帝看了不高興，飛上枝頭當鳳凰的機會轉眼就消失了。