前幾日正值感恩節，許多美國和加拿大人都會全家團聚享用火雞大餐，美國一名女子也應景到超市買了一隻火雞回家料理，沒想到她的寵物火雞目睹烹飪全程，女子見狀覺得有趣，拍片PO上網，卻引起網友砲轟，直呼她的行為太過殘忍。

根據《LADbible》報導，美國女子凱蒂（Katie Byers）日前到超市買了一隻生火雞回家料理，準備晚上享用感恩節火雞大餐，未料在烤火雞的時候，她飼養的寵物火雞大紅（Big Red）走進廚房，目睹了整個烘烤過程，凱蒂覺得這一幕十分有趣，於是拿出手機拍攝，還出聲安撫大紅：「沒關係，你不認識牠」。

事後凱蒂將這段影片分享到TikTok上，發布才短短2天，觀看次數就已經突破4500萬，不少網友都覺得凱蒂的作法太過殘忍，紛紛留言痛批：「我不是素食主義者，但看完這段影片後我想成為素食主義者了」、「我知道妳只是覺得很有趣，但這對動物來說很殘忍」、「妳在牠的面前烤牠的同類？」、「這難道不是在虐待動物？」。

對此凱蒂回應，大紅只是因為好奇才會探頭觀察，牠也不理解烤箱的概念，要網友們不用過度反應，大紅完全沒有受到精神虐待，「人們感到悲傷是可以的，但大紅想吃牠，甚至因為我不給牠吃而生氣」。