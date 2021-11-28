近日秘魯的考古團隊在一處遺跡中，發現一具約有800年歷史的木乃伊，呈現側臥、蜷曲的姿勢，雙手還舉起遮住臉部，據考古學家指出，這是當地墓葬文化的特徵之一，另外他們也在木乃伊的墳墓中，找到一些像是陶瓷、蔬菜遺骸等供品。

根據《路透社》報導，秘魯考古團隊本月26日，在首都利馬郊區的一處遺跡中發現一具木乃伊，這具木乃伊被發現時呈現屈膝的姿勢，整個身體側臥、蜷曲在地上，還被繩索給綁住，雙手則舉起遮住臉部，聖馬可國立大學（State University of San Marcos）考古學家盧納（Pieter Van Dalen Luna）指出，這些特徵都是當地墓葬文化的一部分。

盧納表示，這具木乃伊在生前是安地斯山脈的居民，目前尚未確定這具木乃伊的性別，初步判定其歷史應該可追溯到800年前，之後將會使用放射性碳定年法測定更精確的年代。此外，考古團隊還在木乃伊的墳墓中找到一些供品，包含陶瓷、蔬菜遺骸以及石器等物。

據報導稱，秘魯擁有數百個考古遺址，這些遺址都來自印加帝國時期前後發展的文化，其中最著名的遺址景點就是馬丘比丘（Machu Picchu），而印加帝國在500年前統治了南美洲南部，範圍包含厄瓜多南部和哥倫比亞到智利中部。