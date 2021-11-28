你相信投胎轉世嗎？柬埔寨一名老婦人的丈夫在去年（2020）不幸過世，之後她遇到一頭行為舉止和亡夫非常相像的小黃牛，總是會親暱地舔舐她的脖子和頭髮，讓老婦人堅信小牛就是丈夫轉世，因此不顧眾人反對，和牠結婚、生活在一起，甚至要求孩子們將小牛當作父親一樣尊敬對待。

KrunchReport - A woman in Cambodian marries a calf as she believes that it is her husband reincarnated. What animal would you be? pic.twitter.com/6MgFSAAPcc — Y (@Yfm) July 26, 2017

根據《太陽報》報導，74歲婦人金恆（Khim Hang）居住在柬埔寨東北部的橘井省，去年丈夫不幸過世，之後她便遇見一頭小黃牛，由於小牛總是親暱地舔舐她的頭髮和脖子，行為舉止和過世的丈夫十分相像，所以金恆深信這頭小牛就是丈夫轉世，不顧眾人的反對和小牛結婚，希望能和丈夫再續前緣。

目前金恆和小黃牛住在一起，她不但會幫牠洗澡、睡同一間房，甚至還讓小牛躺在丈夫生前的枕頭上，「我相信小牛是我的丈夫，因為牠做的每件事，都和我丈夫還活著的時候一樣」，而金恆的兒子也相信媽媽的說法，因此總是保持警惕，確保小牛不會走失，他還稱能夠從這頭小牛身上感受到「父親的精神」。

金恆也要求孩子們，要將這頭小牛當作父親一樣尊敬對待，並且禁止他們在自己死後虐待或出售小牛，子孫們必須一直照顧小牛，牠過世的時候也要幫忙辦一場和人一樣的喪禮。