古代皇帝百百種，有非常賢能、帶動國家經濟繁榮的君主，也有荒淫度日、不問國事的君主，五代十國時期的南漢皇帝劉鋹就做了許多荒唐的事情，他相信大臣們如果有家室，就會為了顧及子孫而不能盡忠，因此只信任宦官，若是有想要當官的人，就必須先淨身變成太監，才有機會被進用。

綜合陸媒報導，劉鋹是五代十國時期南漢的末代君主，他在位期間的官制有一項特殊的規定，凡是科舉被錄取者，要當官就必須先淨身閹割，據《新五代史》記載：「至鋹尤愚，以謂群臣皆自有家室，顧子孫，不能盡忠，惟宦者親近可任，遂委其政於宦者龔澄樞、陳延壽等，至其羣臣有欲用者，皆閹然後用」，劉鋹認為群臣有家室的話，就會為了顧及子孫而不能盡忠，所以只有宦官可以信任，而其他大臣則必須自宮，才有機會被進用。

劉鋹本身也是個荒淫無度、不理朝政的皇帝，因此把國家大事都交給最信任的宦官龔澄樞、陳延壽以及女侍中盧瓊仙等人，自己則在深宮尋歡作樂，甚至聽信讒言，將自己的弟弟劉璇興殺害，後來陳延壽推薦女巫樊胡子到宮中，稱玉皇大帝派她來授劉鋹「太子皇帝」，而盧瓊仙、龔澄樞、陳延壽都是玉皇大帝派來輔佐劉鋹的，不可以因犯錯而治罪，未料劉鋹竟對此深信不疑，將政事全權交由樊胡子處理。

西元970年，宋朝派潭州防禦使潘美攻南漢，而這時南漢的舊將之前多因讒言而被殺、宗室被屠，掌握兵權的只有宦官，城牆、護城河都裝飾為宮殿、水池，戰鬥力明顯敵不過宋軍，為了活命劉鋹縱火焚毀宮殿，準備搭船逃離，然而船舶遭宦官和衛兵偷走，最終他只好投降，南漢就此滅亡。