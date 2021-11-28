經典電影《大白鯊》奠定了多數人對於鯊魚的恐怖認知，但其實牠們也有不為人知的呆萌模樣，日本一名女網友日前到水族館參觀時，意外撞見一隻豹紋鯊被同伴「咬尾巴」，但卻無動於衷的趴在玻璃窗前發呆，這幕奇景讓眾人全看傻了，紛紛替牠捏一把冷汗。

豹紋鯊的魚體平扁且延長，眼睛呈橢圓形，主要棲息在沿海礁沙混合區的沙地上，生性羞怯，行動緩慢，並且以底棲無脊椎動物及小魚為食，體長約2.4～3.5公尺長。特別的是，因為牠們眼睛較小，加上鼻口位在嘴巴的兩側，看起來特別呆萌。

日前就有一名日本網友前往位於東京的品川水族館參觀，不料卻撞見一隻豹紋鯊定格在玻璃窗前一動也不動，露出的口鼻乍看之下相當呆萌，然而順著牠的尾鰭望過去，竟然有另一隻同伴正咬著牠的尾巴，嚇得原PO不自覺驚呼「你快被吃掉了！」

豹紋鯊咬尾巴的畫面曝光後，短短10天就累積近440萬觀看次數，不少人替牠的處境捏一把冷汗，但也有知情網友曝光背後真相，直言豹紋鯊咬同伴的尾鰭，不是要吃掉對方，而是一種「求愛」的表現，雄鯊通常會跟在雌鯊後面，並咬住尾巴表示希望與之交配。

真相曝光後不少網友才恍然大悟，紛紛留言直呼「不可以色色」、「原來是準備傳宗接代，我還以為牠末梢血液也不循環，不然怎麼沒感覺」、「這種求愛行為也太特別了吧」、「雖然知道那是鼻孔，但看起來就是有種莫名的喜感」。