斑馬身上的條紋黑白相間，十分顯眼，特別的是每一隻斑馬身上的條紋就像人類的指紋一樣，不會有重複的情況發生，不過外界不免好奇，究竟斑馬是「黑底白紋」還是「白底黑紋」？對此，動物學家表示，儘管每隻斑馬條紋不同，但所有斑馬都是「黑肉底」。

根據《Live Science》報導指出，加利福尼亞大學戴維斯分校的行為和進化生態學家卡羅（Tim Caro）表示，即便每隻斑馬條紋不同，但其實所有斑馬的皮膚顏色都是黑色，只是在不同的發育過程中，決定了牠們的皮毛顏色。至於多數人會認為斑馬是「白底黑斑」的原因在於，斑馬身上淺色的部位不少，尤其是腹部的顏色更淺，所以才讓斑馬看起來好像是白底，且帶有黑色條紋。

事實上，斑馬身上的每一根毛髮都是從充滿黑色素細胞的毛囊中生長出來的，而這些細胞會決定毛髮與皮膚顏色的色素（黑色素），有些黑色素較多就會呈現深棕色與黑色，較少則變成淡褐色等，直到胚胎發育晚期黑色色素的生成被壓抑，才逐漸出現白色的條紋。

現存的斑馬有3種，包括平原斑馬、細紋斑馬及山斑馬，分布在東非及南非一帶，儘管在人類眼中，斑馬的黑白條紋相當搶眼，但對於只有黑白視覺的掠食動物而言，黑白條紋除了有助於身形輪廓的弱化，當一群斑馬在一起的時候，看到的是一大堆條形的東西，某些程度能達到「混淆欺敵」的效果；另外，卡羅也提到，黑白交錯的條紋可使某些具備致命疾病的蒼蠅或害蟲不會寄生在牠們身上。