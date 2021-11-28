古代皇帝後宮佳麗三千，其實三千佳麗只不過是虛數，帝王的後宮擁有多少后妃以及召幸侍寢，在各朝各代都有一套完整的宮廷制度。有別於滿清翻綠頭牌決定侍寢妃子，唐朝是採「輪崗侍寢」制度，皇帝必須做到雨露均霑，最多時一個晚上有九名妃子同時侍寢。

縱觀各朝代的後宮，皇帝可以依據自己的喜好，隨意召幸嬪妃宮女，如果看不上眼的女人，一輩子都等不到召幸的一天。唯獨唐朝後宮制度十分開放，施行輪崗侍寢制度，充分體現妃子平等、雨露均霑的人性化典範。

根據《搜狐網》報導，唐朝統治者為了管理後宮龐大的「娘子軍」，施行了品級制，一共分為八級，皇后貴為國母，無需劃入品級制度，其餘妃嬪則依序分為：

正一品的三妃子；正二品的九嬪；正三品至正五品各九人，統稱二十七世婦；最後正六品至正八品的人數均為二十七人，合稱八十一御妻。根據品級不同，各級宮妃享受的待遇也不同。

然而唐朝為了體現人人有份，又兼顧尊卑有別，皇帝每個月的夜生活是按照月亮的陰晴圓缺來安排，每個月的前十五天，月亮越來越圓，而後十五天則漸漸變缺，因此初一至十五是由地位低的御妻一直輪到最高的皇后；而十六到月底則反由地位高的輪到低的。皇后及三妃子有優先權，九嬪以下則「九九而御」，也就是每九個人共同伺候皇帝一夜。