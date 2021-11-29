近幾年來外送平台崛起，外送餐飲需求大增，然而外送員是否需要把餐點送到門口，每個地方的作法都不太一樣。近日馬來西亞發生一起誇張事件，一名女子因為不滿外送員和保全要求不能將餐點送上樓，不但怒嗆其他國家都可以這樣做，竟還將整杯奶茶潑在他們身上，引發網友熱議。

馬來西亞一名保全主管近日在臉書PO出一段影片，指出這起事件發生在本月26日晚間8點左右，一名大陸女子點了一杯奶茶，並堅持要外送員幫忙送上樓，不過遭到保全阻止，表示按照目前大樓的規則，不允許將餐點送上樓，讓該名女子不得不下樓取餐，不久後她便怒氣沖沖來到大廳，火大飆罵保全和外送員，更嗆說她在其他國家包含大陸都可以送餐上樓，「為什麼馬來西亞這麼糟糕！」。

只見影片中，保全和外送員因為不想把事情鬧大，只能頻頻鞠躬道歉，並連連勸說是因為規定才無法送餐上樓，但女子不接受他的說法，直接將手中的奶茶潑到2人臉上，接著將空杯往地上一摔就轉身離開。PO主忍不住感慨，希望大家能夠善待前線人員，並稱讚保全人員的敬業態度，「在面對如此火爆與傲慢的住戶的同時，他們展現了專業的一面，冷靜去處理並堅守崗位與職責，我以他們為榮！」。

影片曝光後不少網友都相當氣憤，紛紛留言痛批：「幸好你不是遇到我，不然我請你吃巴掌了」、「好心疼外送員，外送員加油！」、「每個行業都應該被尊重！太過分了」、「實在是很沒品，外送人員和保全應該要提告，不然以後她不開心都這樣對別人」、「地球上真的是什麼樣的人都有」。