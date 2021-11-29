大陸一隻流浪狗掉進50公尺深的洞穴中，6年以來都獨自在裡面生活，附近的村民得知消息後，經常會往洞穴倒一些剩飯剩菜，讓牠不至於餓死，近日當地的救援隊出動後終於將小狗救出，網友們看到新聞都相當感動，並稱讚這隻流浪狗真的很堅強。

根據《封面新聞》報導，雲南曲靖一隻流浪狗掉落到50公尺深的洞穴中，當地救援隊發現以後，立刻上網購入相關裝備，並在本月14日展開救援行動，然而這隻流浪狗看到人就害怕地鑽進小縫隙當中，救援隊員劉伍兵透露，洞穴內的結構複雜，有許多人進不去的小裂縫，如果強行拆掉又有坍塌的風險，因此只能等待流浪狗再次出來，最終順利在28日凌晨2點將牠救出。

劉伍兵表示，他聽附近一名村民說，以前蓋房子的時候這隻流浪狗就已經在深洞內，至今在裡面生活長達6年的時間，附近的村民都知道這個狀況，所以平時會將一些剩飯剩菜倒入深洞，牠就靠著這些食物一直存活到現在。目前這隻流浪狗的狀態穩定，救援隊已經先替牠消毒，並將持續觀察幾天狀況，若有其他問題會再想辦法解決。

不少網友看到新聞都感到十分欣慰，紛紛留言：「狗狗遇到好心人了」、「狗狗太可憐了，現在終於重見天日了，好好享受生命吧」、「祝小狗往後的生活快樂幸福」、「每一個生命都應得到友善對待」、「這隻狗狗太堅強了！」；不過也有網友提出質疑，認為村民們既然知道有小狗跌落洞穴，為何6年來都不打電話求助。