現代人退休以後，大多都會留在原本的生活圈，然而古代卻有不少官員，退休後會選擇「告老還鄉」，而不是留在京城，這是為什麼呢？

根據《搜狐網》報導，古代官員的退休制度始於春秋戰國時期，發展於唐朝時期，完善於宋、元、明、清時期，如同現代一樣，古代官員到達一定年齡後就可以退休，《禮記‧曲禮》中便提到「大夫七十而致事」，後來的漢、唐、宋、元等朝代也大多實行「七十而致仕」的規定，到了明、清時期才降低條件，「文武官六十以上者，皆聽致仕」。

但在未達規定年齡之前也可以退休，例如唐朝明定「老病不堪厘務者，與致仕」，意思就是身患重病或受傷者，雖未到達年齡也允准退休；明朝也有類似的規定，老疾不能任事者，或軟弱無效能的官吏，可隨時勒令退休。而「告老還鄉」就是這些生病、年邁的官員主動請辭、回到家鄉、提前退休的情形。

雖然「告老還鄉」或「告病還鄉」大多數都會獲得皇帝恩准，但也是有例外發生，像是西漢大臣張禹曾多次因疾病而想要辭職退休，未料「帝遣人問疾送藥，強留」，不僅派人去探望張禹，還送藥給他，就是為了讓他留在朝廷。

然而除了真的身體不適以外，官員們選擇「告老還鄉」還有兩個原因，第一就是為了迴避權力鬥爭，最典型的例子就是春秋戰國時期越國的大夫范蠡，他是一位傑出的思想家、謀略家以及政治家，也是復興越國的大功臣，不過他深知「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹」的道理，於是選擇告老辭官；第二個原因則是無心於官場，著名文學家陶淵明就是因為厭惡當時的政治、嚮往田園生活，只做了81天就辭職歸故里，從此隱居不再出仕。