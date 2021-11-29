日本拉麵享譽國際，不過日前就有一名網友不解，為何吃拉麵時，店家都會附上一壺冰水？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後用意，直言「這是招待客人的最高誠意與禮貌」。

原PO今（29日）在PTT「八卦板」以「吃拉麵為啥一定要配冰水？」為題，PO文透露，之前去日本時吃了幾間拉麵店，桌上一定都會有一壺冰水，相較於台灣卻很少見，都是以常溫水居多，不禁好奇「為何日本這麼冷，吃拉麵都要配冰水？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「是台灣人比較要求溫水」、「應該說日本各種餐廳只給冰水吧」、「不是只有拉麵店給冰水」、「日本人就是習慣喝冰水，吃別的也一樣，冬天擺的還是冰水」。

不過也有知情網友曝光背後真相，「日本人的招待文化啊，代表不是放很久的，是新鮮的水」、「給冰水是因為以前冰塊是很珍貴的緣故」、「早期日本製冰保冰困難，被視為高級物品，只能拿來招待貴賓用，到現今演變成招待客人的最高誠意與禮貌」、「冰水代表招待貴客」。