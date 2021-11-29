台灣大學某系所日前爆出集體作弊事件，後續更傳出作弊者竟開出100萬以下的封口費，該系助教也表示將交由校方處理，對此就有網友不禁好奇，「都能夠考上台大了為何還要作弊呢？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文提到，能夠考上國立台灣大學，都是各類組的頂尖資優生，讓他不禁好奇，「為何需要在考試時作弊，並用金錢當封口費呢？一般來說，不是私立學店比較容易作弊嗎？能考上台大怎麼可能課內考試無法通過？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台大競爭激烈」、「現在多元管道入學，有些根本不是唸書考試的料也能進啊」、「作弊主要是道德問題，會不會念書是一回事」、「每個學校都會有作弊啊！只是學店不會被拿出來當新聞報而已」、「就跟很有錢了還要搞貪污一樣」。

不過也有人認為，「社會上作弊的才多，偷你成果報成自己的」、「呃，你會發現出社會以後作弊的人更多，無論是靠關係、走後門、投標等等，在社會上，作弊更像是一種解決方式」、「出社會後，發現乖乖遵守規矩的都傻子」。