正所謂「不孝有三，無後為大」，古代封建社會，強調家族傳承，若是沒有子嗣的話，會想方設法收養男丁，作為家族後人。不過北宋時期有一個奇特現象，尤其是宋仁宗在位期間，后妃們都熱衷收養養女，其實背後各有算計。

宋仁宗趙禎，是宋代帝王中的明君聖主，也是宋朝歷代帝王在位時間最長的一位，不過後宮關係卻十分混亂，根據《搜狐網》報導，宋仁宗在立曹氏為皇后之前，已經罷黜過一任皇后，只因對方沒有誕下一子，就連曹皇后也沒能替他帶來子嗣，曹皇后擔心失寵，便想出了收養養女的辦法。

當時的人們深信，生下兒子是結緣的過程，沒有兒子就意味著緣分未到，而收養女兒可以幫助與未來的兒子結下緣分，意即「引子」。因此，求子心切的宋仁宗也不排斥后妃收養養女，除了曹皇后陸續收養了4個養女，其他后妃也群起仿效。

然而曹皇后收養女兒除了排解不孕的悲傷之外，最重要的目的是為了進獻給宋仁宗去寵幸。這樣一來，養女一旦懷上子嗣，自己作為後宮之首，也能將孩子抱到身邊照顧，皇后的位置必然牢不可破。

除了曹皇后之外，宋仁宗的妃嬪董氏也曾收養過2個養女，並將她們送到宋仁宗身邊。而這樣的現象，在宋朝相當常見，尤其是宋仁宗在位期間，因為後宮生養困難，宮中長期只有皇長女福康公主承歡膝下，這讓宋仁宗相當著急，所以只要有人給他送養女，他都欣然接受。

由此可見，當時宮中養女與養母之間並非眾人認知的母女關係，而是被后妃用來進獻給皇帝，培植自身勢力的棋子。