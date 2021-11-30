在過去不時會傳出有人將異物塞入下體的案例，讓醫護人員十分傻眼，近日南韓一名婦產科醫師便分享，曾有一名女病患將一顆生雞蛋塞入下體，沒想到當醫師試圖取出時，生雞蛋卻破掉了，讓醫師瞬間崩潰，只能熬夜把蛋殼碎片一片片夾出來。

根據韓媒《Dispatch》報導，婦產科醫師金智妍（김지연）在YouTube頻道「BODA 보다」接受採訪時，透露有不少男性病患會將難以想像的異物塞入肛門，必須透過大腸鏡才能發現，當然也有部分女性來求診，表示「下體有異物跑進去拿不出來」、「下體好像受傷了」等等狀況。

金智妍也分享自己聽過最特殊的案例，之前有一名同事替一名女病患看診時，發現對方的下體內竟塞著一顆生雞蛋，雖然醫師對此有些驚訝，還是敬業地試圖幫忙把雞蛋取出，未料在過程中雞蛋卻在陰道中意外破掉，讓這名醫師感到相當崩潰，最後只能熬夜，用夾子小心地將碎片一片片清除。

不過在醫院眾多科別當中，金智妍指出「婦產科」似乎是女患者最感到害怕、困難的科別，檢查時因為要躺著將雙腿張開，所以婦產科的診療床又被稱作「屈辱椅子」，而對應男患者最害怕的科別則是泌尿科以及前列腺檢查，並表示其實每個科別都會有一些讓人難為情的檢查，希望可以消除大眾對於婦產科不好的印象。