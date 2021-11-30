美國一名女子日前突發奇想，竟決定將自己的屁裝進罐子內出售，每罐售價500美金（約新台幣1.4萬），未料真的收到97筆訂單，讓她在2天之內放了97次屁，就賺進4萬8500美金（約新台幣134.5萬）的收入，引發網友熱議。

綜合外媒報導，美國實境秀明星史蒂芬妮（Stephanie Matto）一周前在Instagram發文，表示自己為了回應粉絲的熱烈要求，決定出售自己的「罐裝屁」，商品只會上架10天，而且前100筆訂單可以享有半價優惠，每罐只需要500美金。

之後史蒂芬妮拍片透露，自己最終收到97筆訂單，總共賺進4萬8500美金，她在短短2天時間內放了97次屁，將所有商品「製作」完成，為了讓屁味可以更好聞、更持久，她還特地調整飲食，改以豆類、優格、蛋白質等食物食用，同時史蒂芬妮也感謝大家的熱情支持，還笑稱會有這麼多人想買自己的屁，是因為她個性不錯、身材又火辣。

儘管不少粉絲相當佩服她的「賺錢手法」，但也有許多人提出質疑，認為怎麼可能有人願意花500美金只為了買別人的屁，而且要如何將屁裝進罐子裡也是一大疑問；另外還有網友表示，如果史蒂芬妮真的在2天之內放了97次屁，很可能是身體出了問題，建議她應該要趕快去看醫生。