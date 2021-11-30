買房是不少人的人生目標，並且不斷為了完成夢想而努力賺錢、存錢。大陸一名27歲女子花光10年的積蓄買下一間3室2廳2衛的房子，不過卻沒錢裝潢而住進了什麼都沒有的毛胚屋，雖然生活上有很多不方便，但她仍因為終於擁有自己的房子而感到開心。

綜合陸媒報導，江蘇泰州的27歲女子白小莉（化名），從14歲就進入社會打工，因為小時候開始就有買房子、開花店的夢想，所以非常努力賺錢，每個月都會存下3000人民幣（約新台幣1.3萬），如果不小心超支了，下個月就會更加節儉地過生活，把上個月不足的部分補齊。

一直到今年7月白小莉終於花掉10年多來的積蓄，支付28萬人民幣（約新台幣121.5萬）頭期款，買了一間3室2廳2衛的大房子，目前還在慢慢還房貸中，每個月需支出3000~4000人民幣（約新台幣1.3萬~1.7萬）左右。

這也導致她根本沒有多餘的錢可以裝潢，所以只能硬生生住進毛胚屋中，只有廁所經過簡單裝修，其他地方都維持著原本的水泥色牆壁，白小莉只買了一些簡單的家具，平時要吃飯則拿行李箱充當桌子，也因為家裡沒有冷氣，只能開著窗戶睡覺，所以有許多蚊蟲會飛進家中。

白小莉透露，自己當初說要買房時，身邊的親朋好友都十分反對，不過她仍毅然決然地買下這間房，就算只是一間毛胚屋，也因為是自己的房子而擁有安全感、覺得舒適，直言現在的生活讓她感到很幸福。