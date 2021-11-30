Google街景服務非常方便，幫助民眾事先了解當地環境、避免迷路，不過有時候也會出現有趣的畫面。最近英國一名網友在使用Google街景時，意外發現街景車司機「偷懶」買麥當勞的景象，畫面中還清晰拍下他用信用卡付款的樣子，讓網友們看到全都笑翻了。

根據《鏡報》報導，TikTok用戶「@googlemapsfun」近日分享一段影片，當時那名街景車司機正在英國約克郡工作，途中卻突然偏離馬路，往一旁麥當勞的得來速開去，整個過程全被車上的360度相機拍下，還清晰地記錄了司機用信用卡付款的瞬間。

影片曝光後很快就引發熱議，截至目前為止觀看次數已經超過270萬，網友們紛紛笑說：「想要偷偷摸摸買麥當勞來吃卻被抓包，因為忘記自己開著街景車」、「現在他的老闆知道他在摸魚了，因為這一幕將永遠留在Google地圖上」、「他為什麼不乾脆把車停在路邊，用走的去買麥當勞？」、「Google洩漏了機密，他在用信用卡買麥當勞」、「他們現在一定很後悔買了麥當勞」。

在過去Google街景功能曾出現許多神奇、有趣的畫面，像是最近就有人在日本橫濱街頭發現一位上圍傲人的正妹，也有人在山區中發現疑似「外星人」的身影，偶爾還有網友會在街景地圖上看見已逝的親人，因為回憶起過去相處時的美好時光，而不禁流下眼淚。