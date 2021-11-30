皇帝貴為九五至尊，食衣住行樣樣都不能馬虎，尤其是吃食方面更是講究，每餐都會有上百道佳餚擺在眼前，然而食物做得這麼多，並不是全部都可以吃完，究竟皇帝吃剩下的飯菜最後都去了哪裡呢？

綜合陸媒報導，清朝末代皇帝溥儀曾在著作《我的前半生》提及，「耗費人力物力財力最大的排場，莫過於吃飯」，平日基本上會有菜餚兩桌，冬天則會再另設一桌火鍋，此外還會有點心、米膳、粥品共三桌，再加上鹹菜一小桌，只要皇帝一喊用膳，御膳房就會迅速將餐點送到眼前，然而這些菜餚除了表示排場，沒有其他用處，全都是御膳房早在半天甚至一天前就已經做好的，實際上從光緒帝開始，皇帝吃的都是由太后、太妃送過來的食物，御膳房的菜餚則是被擺在桌子的遠處，做個樣子而已。

但即使是太后送來的菜餚也有將近30道，光是皇帝一個人根本吃不完這麼多食物，所以這些剩下來且皇帝沒有吃過的膳食，就會被賞賜給大臣、嬪妃、皇子，對於這些人來說簡直是天大的恩惠，另一方面來看，得到賞賜的通常都會是皇帝看重的對象，這也代表了某種程度的認可與信任。

不過就算賞賜下去了，還是會有部分吃不完的食物，按照宮中的規定，隔夜後就可以丟掉，但有些太監宮女會趁著換班的時候，偷偷將這些剩飯剩菜帶出宮外，以打折的價格販售給餐館、酒樓，而這些店家也會以「御食」作為噱頭，將食物加工過後再轉賣給有錢人享用。