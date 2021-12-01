美國麻薩諸塞州一名6旬老翁5年前在一場拍賣會上，花30美元標下一幅繪有母親抱新生兒的草稿圖，豈料一名藝術收藏家得知畫的消息後，花2年的時間進行鑑定，才驚覺這是16世紀德國文藝復興時期藝術家阿爾布雷希特·杜勒的真跡。

綜合外媒報導，老翁2016年在一場房地產拍賣會上，以30美元（約新台幣831元）買下一幅無畫框的草稿圖，上面畫有一名母親抱著新生兒的圖案，底部標註「A.D.」的簽名，起初老翁以為這幅畫是複製品，因此沒有多加留意，買回家後也沒有用畫框框起來，而是隨意擺放在餐廳裡。

藝術收藏家舍勒（Clifford Schorer）2年前到訪波士頓時，聽聞這一幅畫的消息，因此與買家取得聯繫，當他親眼看到這幅畫，就覺得這幅畫是傑作，「就算是贗品，也是我見過最厲害的」，進行2年的鑑定後，確認這幅畫出自德國文藝復興時期藝術家阿爾布雷希特·杜勒（Albrecht Dürer）之手。

第一個特徵是，阿爾布雷希特·杜勒每完成一件作品後，都會在底下留有「A.D.」字樣的簽名，他在1501年至1514年間完成的20件作品，都有簽下姓名字母縮寫，且墨水與其他作品圖紙上所使用的相同，第二是草稿圖上出現三叉戟和環形浮水印，阿爾布雷希特·杜勒當時在其他200多張紙上都會用到此標記，目前粗估此畫價值約5000萬美元（約新台幣13億）。

而這一幅素描畫原本在已故建築師卡爾希安（Jean-Paul Carlhain）的家中發現，他的祖先19世紀時在法國收藏許多藝術品，2012年去世後他的遺孀也在3年後離世，因此兒女將房產進行拍賣，他們都不知道此幅素描畫為真跡，最終被美國老翁以30美元標下，進行協商後他將畫交給Agnews畫廊，日後預計會拍賣該畫，目前老翁已獲得10萬美元的預付款，拍賣結束後將再拿到一筆金額。