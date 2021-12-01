國外一名野生動物攝影師日前到非洲國家波札那進行拍攝，在馬沙圖野生動物保護區拍下一幕可愛的畫面，當時有2隻小象跟著象群到水池邊喝水，期間遇到一頭大羚羊，牠們想霸佔地盤，因此暴衝想嚇跑大羚羊，豈料牠們一到對手面前秒變孬，馬上回頭落跑，過程讓人看了哭笑不得。

根據《每日郵報》報導，攝影師克萊恩（Janet Kleyn）日前到馬沙圖野生動物保護區（Mashatu Game Reserve）拍攝野生動物，當時2隻小象跟隨象群抵達水池邊喝水，一頭體型較大的伊蘭羚羊（Eland Antelope；又名巨羚、大羚羊）也跑了過來，小象發現後，似乎想趕跑對方，因此嘗試暴衝到羚羊面前，以此嚇走對方。

有趣的是，羚羊看到小象們的舉動後，牠完全未感到害怕，反而繼續堅守自己的位置，而小象發現對方不怕牠後，秒變孬趕緊回到象群，過程持續約2分鐘，而羚羊停在原地，等了10分鐘象群離開後，牠才進到水池喝水，克萊恩提到，「當我看到小象在做暴衝效果時，馬上被牠們的舉動融化，真的是太可愛了」。

象群通常由一隻母象為首，帶領母象和小象生活，其中雄象長到約12到14歲時，就必須離開象群獨立生活，尋找其他在草原上遊蕩的公象，並嘗試加入牠們的團體，在過去研究中，經常認為公象在象群裡意義不大，但最新研究發現，其實年長公象在雄性大象社會中，同樣也扮演與母象族長類似的角色，牠會向年輕雄象們傳授生存和社交技巧。