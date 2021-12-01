大部分的人都認為馬是溫馴優雅的動物，但其實牠們生氣起來也是非常恐怖的。近日一段影片在網路上瘋傳，一匹深棕色的馬因不明原因突然發狂，叼起一隻無辜的綿羊拋到空中，再將牠重摔在地，隨後還不斷在牠的身上踩踏，導致綿羊受到嚴重傷害，脖頸處的羊毛都被鮮血染紅。

根據《每日郵報》報導，目前尚不清楚這段網路瘋傳的影片是在哪裡拍攝，但從畫面中可以看到，一匹深棕色的馬在草地上發出嘶鳴聲並抬起前腳，情緒看起來十分憤怒，一旁的拍攝者和一名拿著棍子的男子緩慢地靠近，試圖安撫馬的情緒，但牠仍相當激動，不斷在草地上跳來跳去，圍繞著一隻早已倒在地上的綿羊轉。

在接下來的畫面中，這隻馬用嘴巴叼起綿羊，並把牠拋到空中後再重摔到草地上，過程中綿羊雖然拚命掙扎卻無濟於事，只能無力地躺在地上動彈不得，眼睜睜地看著這匹馬在自己身上瘋狂踩踏，從某個鏡頭裡，甚至還能清楚看見綿羊頭部與頸部的羊毛都被鮮血給染紅，場面怵目驚心。

不少網友看到影片後都感到震驚與害怕，因為在大多數人心目中，馬應該是溫馴而不是好鬥的，另外也有人猜測，這匹馬很可能是一匹母馬，並且為了保護自己的孩子，才會主動進行攻擊。

對此專家解釋，野馬雖然能夠攻擊人類，但牠們通常不會這麼做，因為在大自然的世界中，野馬是獵物，所以牠們的第一反應都是逃跑，然而若是一匹脫離馬群的野馬就有可能具有攻擊性，「當馬匹受到威脅、無處可退的時候，牠們就會發動攻擊」。