近日印度一場婚禮因為煙火操作不當而引發火災，許多賓客都離開座位觀望火勢，不過有2名男子表現得異常淡定，就算身後有熊熊大火在燃燒，他們仍持續坐在位置上吃東西，偶爾轉過頭觀看火勢的樣子，就像是在看電視節目一樣，事不關己的態度引發網友熱議。

Wedding pandal catches fire. The guest is torn between checking it out and gobbling the delicious meal.#bhiwandi

pic.twitter.com/X2w28yKbRi — Musab Qazi (@musab1) November 29, 2021

綜合當地媒體報導，這場婚禮在本月28日晚間，於馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）比萬迪市（Bhiwandi）舉行，過程中疑似因為煙火施放不當而引發火災，現場大部分賓客都紛紛離席圍觀火勢，然而卻有2名男子異常淡定，專注地坐在位置上吃飯，頂多偶爾轉身觀察狀況，但很快又回過頭來繼續享用美食。

兩人事不關己的態度和身後的賓客、工作人員形成強烈對比，影片曝光後很快就引發熱議，不少網友都忍不住笑說：「他們看起來已經餓了好幾天，就為了在這場婚禮上享用美味的佳餚」、「好吧，至少這樣不會浪費食物」、「火災不重要，食物絕對不能錯過」、「看樣子火災現場很安全」、「那道菜確實看起來很好吃，我能理解他們為什麼不想錯過」、「有誰可以拒絕美食呢？」。

報導指出，這場大火燒毀了6輛兩輪車和一些椅子、裝飾品，接獲火災通報後，當地出動4輛消防車趕往現場，很快就將火勢撲滅，並且沒有任何人因此受傷。