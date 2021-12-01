巴黎佳士得拍賣會日前以688萬歐元（約新台幣2.1億）的高價，售出一塊來自於明朝時期的龍紋地毯，它原本用來鋪在龍椅下的台階，象徵皇帝的至尊之位，1920年一對美國夫妻到大陸度蜜月時將地毯買回，後來又出售給一名瑞士收藏家，才終於在時隔34年後，於近日在公眾面前曝光。

根據《南華早報》報導，巴黎佳士得拍賣會在本月23日，成交一塊出自北京紫禁城的稀有地毯，原本預估成交最高價為450萬歐元（約新台幣1.4億），未料最後竟以688萬歐元售出，成為佳士得拍賣行有史以來售出的最昂貴地毯。

這塊地毯編織於明朝時期的16世紀，長5公尺、寬4公尺，正中間繡著一顆明珠，旁邊則有祥雲和2條五爪飛龍，這塊地毯用於覆蓋龍座下的台階，代表皇帝身處天地之間的至尊之位，以及其神聖的使命，原本地毯應該是紅色，但過了500年後，早已消褪為金黃色，而且某一部分還出現損壞的痕跡，代表龍椅的正後方擺有一個屏風。

報導指出，當時共編織了數百塊地毯，不過在經歷了1860年頤和園遭英法聯軍焚毀，以及之後的義和團運動、日軍入侵等歷史重大事件後，大多都已經被破壞或遺失，只有39塊地毯完整保存至今，其中16塊織有御龍圖案，目前9塊地毯在北京故宮博物院展出，另外7塊則散落在私人收藏家手中。

而這次拍賣的龍紋地毯，是美國一對夫妻1920年到大陸度蜜月時買下的，他們回國後將其借給克利夫蘭藝術博物館（The Cleveland Museum of Art），最後在1987年時把地毯賣給一名瑞士私人收藏家。