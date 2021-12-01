古代唯有皇帝才能穿龍袍，沒想到內蒙古一座古墓裡，竟出土一名身穿龍袍下葬的女墓主，讓考古學家看了非常困惑，但墳墓的規模等級並不高，更是讓人好奇，經過研究後發現，此墓主其實是康熙最寵愛的女兒「固倫榮憲公主」。

根據《梨視頻》報導，1972年內蒙古赤峰市發現一座古墓，墓底結構複雜，考古學家根據古墓內部結構和出土陪葬品，推測此為清朝的古墓，並找到了一個松木棺槨，撬開後發現一具女屍，身上竟穿著一襲龍袍，她的身分讓眾人相當好奇。

由於自古以來，唯有皇帝才能身穿龍袍下葬，而在內蒙古發現的墓葬規格不高，再者，墓主又是一名女性，根本不可能是皇帝的墳墓，考古學家對古墓進行研究，確認此為康熙最寵愛女兒「固倫榮憲公主」的墓，但為何公主會穿龍袍，難道是懷有僭越之心？

經過考證後發現，榮憲公主身穿的龍袍，其實與皇帝所穿的略為不同，帝王穿的繡有9條龍，不過榮憲公主穿的則是8條五爪金龍，根據《大清典會》記載，順治十一年後，皇后、皇貴妃等貴族女性，可以穿著這類的五爪8團龍袍，而在雍正後，八團紋樣又僅為女性使用。

若從等級制度來看，外嫁給內蒙古首領烏爾袞的榮憲公主，其實不能穿五爪龍袍，但由於她同時是蒙古的王妃，因此等級也就比公主身分來的高，而專家推斷，這件龍袍應該是康熙賜給榮憲公主的，用以彰顯她高貴的身分，這也顯示康熙對她的寵愛，榮憲公主過世後，後人將這件龍袍穿在她身上跟著下葬，如今這件龍袍被收藏於內蒙古赤峰博物館。