為了約束人類不做出惡行，不管古代還是現代都有一套法律規範，其中犯下重大罪刑的人通常都會被判處死刑，不過這些罪犯還是能有一線生機，透過「替代刑」、「贖刑」或赦免的機會逃過死劫。

根據《騰訊網》報導，其實古人也提倡「慎行慎殺」，有時候甚至相當寬容，改以「替代刑」、「贖刑」或直接赦免死刑犯，在西漢時期，死刑的替代刑主要有腐刑（即宮刑）、割右趾刑等肉刑，或是「令死罪入贖錢五十萬減死一等」，交付贖金就可免死；著名史學家司馬遷當時就曾因惹怒皇上被判死罪，由於他沒有足夠的金錢可以贖身，只好接受腐刑。

東漢時則開始以「流刑」替代死刑，意即流放罪犯到非常偏遠的地方，北魏時正式將這種替代方法記於法律當中，並一直流傳到後續的朝代。而歷史上的替代刑還有許多種，像是宋太祖就曾經推行「决杖、流放、刺面」三刑合一的罪刑來寬恕死罪。

採用替代刑或贖刑是古代減少死刑執行的2大常用措施，而「赦免」則是減少死刑的特殊手段，並且在西周時期就已經出現，當時有「三赦之法」，據《周禮》記載其內容為「壹赦曰幼弱，再赦曰老耄，三赦曰惷愚」，幼童、老人或有精神障礙的人除非犯下極其重大的罪刑，都不得處以死刑。

此外還有源於西周時期「八辟」特權的「八議制度」，魏明帝制定新律時將其寫入法典中，並一直被後世所沿用，這項制度是指8類權貴人物犯罪後，「大罪必議，小罪必赦」，享有特殊待遇，司法不得擅作處理的制度。

而8類權貴人物包含議親，皇帝的親屬、議故，皇帝的故交舊友、議賢，德行高尚之人、議能，為皇帝出謀策劃者、議功，盡忠效力且有大功之人、議貴，三品以上高級官員及有一品爵位之人、議勤，高級文武官員中恪盡職守之人、議賓，前朝國君的後裔。