許多人的印象中，貓熊愛吃竹子，但你知道嗎？貓熊其實也會吃肉。大陸陝西佛坪國家級自然保護區管理局，近期對保護區進行大貓熊種群生存狀況調查，期間發現一隻野生大貓熊狂啃羚牛骨頭，珍貴畫面也跟著曝光，讓不少人看了非常驚訝。

根據《新華社》報導，巡護員李水平當時在保護區內，發現距離他不到50公尺的山坡上，坐著一隻大貓熊正在覓食，由於牠的附近沒有竹林，也讓他感到非常好奇，因此仔細觀看大貓熊的一舉一動，才發現牠正在啃一根骨頭，約吃了10分鐘左右才離開。

巡護員李水平提到，大貓熊隨後丟下骨頭，就慢慢走進山坡上的林子裡，並爬到一顆樹上休息，隔天巡護員再次到現場進行樣本採集，確實看到數根動物的骨頭，並發現大貓熊的糞便，帶回實驗室進行化驗後，發現這份糞便樣本與平時的相比，顏色較為灰白，像紡錘形石灰棒。

糞便進行分析後，發現裡面含未被消化完全的動物殘骸和毛髮，確認為國寶級動物羚牛的骨頭。北京大學研究員、世界自然保護聯盟（IUCN）專家李晟表示，秦嶺、岷山、邛崍山等地都曾記錄到野生大貓熊偶爾「打牙祭」的紀錄，主要食用動物殘骸，而這類的行為對大貓熊有什麼作用，目前仍須深入研究。

而大貓熊在演化過程中，為了適應氣候與棲息地的環境，因此變化改變食性，並以竹子為食，不過牠們的消化系統裡，依舊保留肉食性祖先的特徵，而這也是佛坪國家級自然保護區第二次拍到大熊貓吃肉的畫面。不少網友表示「畢竟牠也是熊，真的當人家是小貓咪啊」、「貓熊：完蛋，我的熊設崩塌了，本性被人類發現了」、「吃肉的萌樣，看起來還是好可愛」。