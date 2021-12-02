最近不知道是不是感冒了，總覺得喉嚨癢癢的。為了要讓喉嚨舒服一點，所以我買了一包藥草喉糖。喉糖在口中融化之後，原本乾澀的喉嚨和嘴巴立刻舒服起來，心情也變好許多。明明用手摸喉糖的時候，跟其他糖果相比也沒有比較冰涼，但含在口中的確有變得舒爽乾淨的感覺，這是因為喉糖中含有一種叫做「薄荷醇(menthol)」的成分。

薄荷醇是從西洋薄荷或薄荷的莖葉中萃取出來的物質，具有特殊的清涼感，經常被用於食物、化妝品、醫藥等產品之中。而會有這種清涼感是因為，它能夠刺激我們身體的「冷點」。

皮膚和黏膜上分布著四種感覺受器，分別是感知溫度冷與熱的「溫覺受器」、感知較輕力道刺激的「觸覺受器」、感知深層與較大力道刺激的「壓覺受器」，還有感受到傷害帶來之疼痛感的「痛覺受器」。其中，溫覺受器又可分為「冷覺受器」與「熱覺受器」兩類，來自不同溫度的刺激就會被不同的溫覺受器感知。奇妙的是，薄荷醇會刺激一種叫做“TRPM8” 的離子通道蛋白，這種蛋白位於冷覺受器上，受到刺激時能夠產生25 ℃ 以下的冷覺，而使大腦接收到清涼感。

用添加薄荷醇的牙膏刷牙或者塗上乳液時，儘管我們的身體並沒有真正變涼，但由於大腦接收到冷覺受器傳送出來的訊號，因此會感受到涼意。所以說，薄荷糖的清涼感其實不是一種味道或香氣，而是皮膚的感覺。

我們對辣味的感覺也是同樣原理。現在好像有很多人都知道，辣味並不是舌頭味蕾所感知到的味道，而是舌頭的痛覺受器被刺激後所產生的痛覺。辣椒的辣椒素、胡椒的胡椒鹼、薑的薑醇和大蒜的大蒜素，全都是會產生辣味的物質。它們會敲敲門，打開“TRPV1” 通道蛋白，產生出與接觸到溫度42 ℃ 以上的物體相同的疼痛感。

之所以要特別指出42 ℃ 以上的溫度才會使痛覺受器產生反應，是有原因的。因為這個溫度是可能導致細胞產生物理性損傷的危險溫度。TRPV1 肩負了燒燙傷防治中心的任務，保護我們身體免於被高溫燙傷。當辣的東西碰到舌頭或皮膚時，我們的大腦就會讓身體感到彷彿「正在燃燒」，以示警告。且辣的成分濃度愈高，痛感也愈嚴重。也就是說，我們吃到辣的東西時會流很多汗，心臟也跳得很快，這全都是因為大腦的錯覺所引發的現象。

但這個錯覺也會導致我們對辣味上癮。辣椒素碰到舌頭時，大腦為了減低痛感，會釋放出天然止痛劑―腦內啡(endorphin)，這種物質會使人的痛感被舒緩，同時感受到輕微的恍惚。所以人家說吃辣能紓壓，可不是隨便說說的。

不過雖然有會辣的植物，卻沒有會辣的動物。為什麼只有植物們擁有辣的成分呢？這是因為植物無法移動逃跑，為了保護自己免受哺乳類和微生物的侵害，只能出此策。散發辣味的物質通常具有抗菌作用，能夠殺死種子中的細菌。當然，想製造出某種物質，就需要許多能量與精力，因此這些植物也必須承擔可能會導致果實結得不夠多，或生長遲緩的代價。儘管如此，對某些植物來說，製造出辣的物質在生存和繁殖上還是利大於弊。

陸地上的哺乳類大部分都擁有TRPV1 這種通道蛋白，所以吃不了嗆辣的辣椒，應該僅有人類會想將辣椒吃下肚。不過鳥類卻可以盡其所能地享用辣椒，這是因為鳥類雖然也具有TRPV1可以感知溫度，但由於牠們的構造與人類或哺乳動物的TRPV1不同，辣椒素並沒有辦法刺激這個通道蛋白，因此並不會感受到所帶來的疼痛。而當鳥類吃下辣椒的果肉後，會再將完整的種子排泄出來，成為傳播辣椒種子的一大功臣。

辣味成分中的辣椒素、胡椒鹼和薑醇均是不會溶於水的非水溶性物質，所以要是吃了像辣雞麵那種極辣的食物而痛苦不堪時，喝水其實是沒什麼幫助的。此外，喝熱水比喝冷水更有用的論點也是錯誤的，因為熱水只會更加刺激痛覺受器而使痛感倍增而已。這種時候最有效的緩解方式就是喝牛奶，因為黏在舌頭上的辣椒素可以溶於牛奶的脂肪酸中，並跟著被吞下肚。

某些科學家也曾將我們喜歡激烈辣味這件事，與喜歡坐遊樂園刺激性遊樂設施的原因做比較。雲霄飛車能夠帶給我們爬得很高之後再翻個跟斗，接著又再次衝向天際，這樣十足的驚險駕駛經驗。但萬一這樣的經驗不是在遊樂園體驗，而是發生在實際的火車或汽車時會怎麼樣呢？我們應該會被衝擊和恐懼嚇得渾身顫抖，一時很難振作精神吧！但偏偏以我為首的很多人，都會為了親身體驗這種魂飛魄散的刺激感而掏出錢包，排上長長的隊伍去坐雲霄飛車。這其實同樣也是因為大腦受到刺激，會產生快樂荷爾蒙，也就是腦內啡的關係。

大腦將雲霄飛車的體驗認知成遇到危險的狀況，於是會分泌帶來快感的荷爾蒙，以避免感受極端的痛苦。但實際上，我們並沒有發生任何危險的事。因此等雲霄飛車停下來之後，大腦就可以在剛剛不過是誤認危險，實際上是安全、安心的情況下，盡情享受快樂荷爾蒙帶來的心理快感。

吃辣時，大腦會以為舌頭著火，於是亮起了警示危險的紅燈，但又頓時發現，這只不過是感覺受器誤會刺激來源所產生的錯覺，此時痛苦就會被腦內啡帶來的朦朧愉悅感取代而記憶下來。這就是我們抗拒不了辣味疼痛的原因。

(本文摘自《有點廢但是很有趣！日常中的科學二三事》/ 三民書局)

【內容簡介】

科學不只是科學家腦中的沉悶知識，也是解決日常生活中問題的原理！

獨家收錄！作者特別寫給臺灣讀者的章節——野柳地質公園的女王頭！

56篇隨筆散文，56個你曾經遇到過、但不知道背後原理的生活經驗！這些知識雖然不知道不會怎麼樣，但若瞭解了，你會發現原來生活處處是科學、原來科學這麼有趣！

科學是什麼？是教科書裡面一條一條羅列的嚴謹知識？是實驗室中研究人員小心翼翼操作的精密設備？還是科學家們腦海中的天馬行空？其實，這些都只是科學的一種面相而已。事實上，科學就隱藏在我們的日常生活中！就看你有沒有發現而已。

您總是會抱怨隨著體重增長，肚子變得愈來愈大了！但您有沒有想過，為什麼最先反映出體重增加的部位是肚子呢？其實這可是我們人類祖先為了度過寒冷的冰河時期所發展出來的特徵喔！您是否去過野柳地質公園呢？走在由大自然鬼斧神工造就出來的奇形怪狀石林中，彷彿來到了外星世界！事實上像女王頭等獨特造型的石頭是由於岩石各處的堅硬度不同，造成差異侵蝕的現象而被雕刻出來的！

作者雖然是文科畢業，但對科學知識充滿了興趣與好奇。透過她敏銳的觀察與無窮無盡的好奇心，從日常生活中挑選出了五十六個不知道不會怎麼樣，但知道後卻會為科學的奧妙感到驚嘆的小知識，以隨筆寫下的小品散文形式，帶您發現隱藏在生活中的日常科學！

【作者簡介】

沈惠眞

作者從事過許多行業，目前專職寫作。她所撰寫的主題多元，包含科學、烹飪和各種事物的歷史等等。她的文章常在《今日仁川》、《Oh My News》、《國會日報》等媒體平台發表，並教授簡單的寫作方法。

【譯者簡介】

徐小為

政治大學韓語系畢業。愛好閱讀，樂於生活，因為喜歡把看懂的什麼說給人聽，所以開始翻譯的日子。