美國長篇小說《白鯨記》被譽為「最偉大的小說」之一，內容描述一名捕鯨船船長帶領全體船員追捕一條大白鯨的歷險過程，而這條大白鯨正是一條白色抹香鯨。近日小說中的畫面在現實重現，一條白色抹香鯨在牙買加海域出沒，讓專家學者們都相當興奮，直言這是一次罕見的發現。

根據《每日郵報》報導，這段影片由男子里奧（Leo van Toly）在加勒比海、牙買加附近所拍攝，當時他搭乘一艘荷蘭商船出海，未料卻看見如此罕見的畫面，於是立刻拿出手機記錄下來。畫面中可以看到，海面突然浮出一隻白色的生物，身體全長約為30英尺（約9公尺），隨後牠還從噴氣孔中噴水出來。

這段影片事後被海豚保護組織「Stichting SOS Dolfijn」分享，表示經過專家分析，確認這隻白色生物為「抹香鯨（Sperm Whale）」，不過牠們的膚色通常是深灰至暗灰，在陽光的照耀下則呈現棕褐色，而「白鯨」的目擊記錄卻非常稀少，最近一次發生在2015年，前一次則發生在2006年，就連動物專家哈爾（Hal Whitehead）也說，自己從未看過全身都是白色的鯨魚。

據報導指出，目前尚不清楚這隻白鯨是否罹患白化症，一般來說白化症可以透過粉紅色的眼睛來辨識，但這段影片的拍攝距離太過遙遠，根本看不清楚眼睛，而且還有另外一種「白斑病」，會使動物的色素沉著部分喪失，進而造成皮膚變白。