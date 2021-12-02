大陸浙江省紹興一間黃酒工廠日前發生火災，導致工廠內黃酒流進附近風景區的湖裡，而遊客在湖邊散步時，發現裡面的魚全都浮了起來，景象非常詭異，而且還可以聞到陣陣酒味，景區工作人員表示，由於酒流進湖裡，導致魚都喝醉了，此事曝光後，也吸引不少遊客來撈魚。

綜合陸媒報導，浙江紹興一家黃酒工廠上個月19日發生火警，儘管火勢順利撲滅，但不少黃酒意外流進附近的鑑湖，有民眾到鑑湖散步時，就發現湖面上飄著好幾條魚，而附近的柯岩風景區也發生同樣事情，工作人員證實，黃酒流入鑑湖，導致湖裡的魚都醉了，但由於酒精濃度過高，有些小魚因此喪命。

此消息曝光後，吸引不少民眾拿工具來撈魚，一名陳姓遊客表示，「靠近湖就可以聞到黃酒味，一些不到巴掌大的小魚已經死了，大一點的魚則沒有死，只是漂著不動」，之後景區進行管制，禁止遊客攜帶工具入內撈魚，也已出動3支捕撈隊進行清理，雖然風景區內為禁止捕撈區域，不過景區外的魚則被民眾撈光了。

現場影像曝光後，不少網友表示「連料酒都省了」、「這是真正的城門失火，殃及池魚了」、「大魚都醉了，小魚還不醉死，整個湖的生態平衡都被破壞了」、「可以不用放料酒了，撈起來直接去魚腥味了」、「提前入味」。

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