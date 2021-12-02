印度近日發生一起恐怖的獵豹襲擊事件，一名母親原本帶著孩子在屋外生火，然而一隻獵豹突然從暗處衝出來，叼走一名6歲男童，母親見狀立刻追了上去，並拿起棍子攻擊獵豹，最終順利救回兒子，只是男童身上有多處地方受到重傷，目前已經接受治療、逐漸復原中。

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक मां बेटे को बचाने के लिए मौत से लड़ गई. इस मां के 6 साल के बेटे को तेंदुआ उठा ले गया था. मां ने तेंदुए का एक किलोमीटर दूर तक पीछा किया और उससे बच्चे को छीन लिया. इस घटना में मां और बेट दोनों घायल हो गए. pic.twitter.com/8CR1cnKJM4 — Nikhil Suryavanshi (@NikhilEditor) November 30, 2021

根據《News18》報導，這起事件發生在中央邦一處村莊，這裡正好位於老虎保護區的緩衝區域，周圍環繞著森林和丘陵。事發當晚媽媽拜佳（Kiran Baiga）和3名孩子一起在屋外生火取暖，沒想到獵豹突然衝出來，叼走了她的6歲兒子，拜佳見狀想都沒想就追上去，她跟在獵豹身後跑了約1公里，並進入森林中。

停下的時候拜加看見獵豹用爪子抓住了兒子，於是拿起棍子攻擊獵豹，成功把兒子救回，不過獵豹並沒有就這樣放棄，反而朝著母子倆展開反擊，未料拜加的反應相當迅速，立刻抓住豹爪將牠推開，村民們聽到動靜後，也及時趕到現場，幫忙把獵豹趕跑，才終於結束這場驚險的獵豹襲擊事件。

拜加見到兒子平安後隨即昏倒在地，村民連忙將他們送醫救治，檢查後發現男童的背部、左眼和下巴都受重傷，拜加的背部也有豹爪劃傷的傷痕，但在治療之後狀況逐漸好轉。當地森林官員得知消息後，答應會承擔男童的所有醫療費用，地方政府也承諾會幫助受害家庭。