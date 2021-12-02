印度近日發生一起恐怖的獵豹襲擊事件，一名母親原本帶著孩子在屋外生火，然而一隻獵豹突然從暗處衝出來，叼走一名6歲男童，母親見狀立刻追了上去，並拿起棍子攻擊獵豹，最終順利救回兒子，只是男童身上有多處地方受到重傷，目前已經接受治療、逐漸復原中。
根據《News18》報導，這起事件發生在中央邦一處村莊，這裡正好位於老虎保護區的緩衝區域，周圍環繞著森林和丘陵。事發當晚媽媽拜佳（Kiran Baiga）和3名孩子一起在屋外生火取暖，沒想到獵豹突然衝出來，叼走了她的6歲兒子，拜佳見狀想都沒想就追上去，她跟在獵豹身後跑了約1公里，並進入森林中。
停下的時候拜加看見獵豹用爪子抓住了兒子，於是拿起棍子攻擊獵豹，成功把兒子救回，不過獵豹並沒有就這樣放棄，反而朝著母子倆展開反擊，未料拜加的反應相當迅速，立刻抓住豹爪將牠推開，村民們聽到動靜後，也及時趕到現場，幫忙把獵豹趕跑，才終於結束這場驚險的獵豹襲擊事件。
拜加見到兒子平安後隨即昏倒在地，村民連忙將他們送醫救治，檢查後發現男童的背部、左眼和下巴都受重傷，拜加的背部也有豹爪劃傷的傷痕，但在治療之後狀況逐漸好轉。當地森林官員得知消息後，答應會承擔男童的所有醫療費用，地方政府也承諾會幫助受害家庭。
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