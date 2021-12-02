在中式餐廳的菜單裡，一定會有「麻婆豆腐」這道菜，主要食材有豆腐、絞肉、豆瓣醬和花椒等，2018年更被評為四川十大經典名菜，但吃了這麼多年的麻婆豆腐，你知道這道菜的來歷嗎？麻婆究竟是誰？。

綜合陸媒報導，清朝文人周詢在《芙蓉話舊錄》記載，「北門外有陳麻婆者，善治豆腐，連調和物料及烹飪工資一併加入豆腐價內，每碗售錢八文，兼售酒飯，若須加豬、牛肉，則或食客自攜以往，或代客往割，均可」。指清同治元年（1862年），成都北郊萬福橋邊一間「陳興盛飯鋪」，老闆陳春富早逝，因此店舖就交由老闆娘經營。

當時不少推車、抬轎的工人，會經過萬福橋橫跨府河，此橋更是油商運油必經之地，路過「陳興盛飯鋪」時就會歇腳休息，而當時多為挑油的腳伕，他們總會買些豆腐及肉品，再從簍子裡撈出油請老闆娘代為烹調，她便用手邊的花椒、豆瓣醬等食材烹調，煮出來的料理色香味俱全，從此聲名遠播，有些人還不惜自遠方來吃。

由於老闆娘臉上長有麻子，客人都稱她為「陳麻婆」，她也因此將這道菜取名為「陳麻婆豆腐」。清代《錦城竹枝詞百詠》還收錄一首描繪「麻婆豆腐」的詩詞，「麻婆豆腐尚傳名，豆腐烘來味最精。萬福橋邊簾影動，合沽春酒醉先生。」可見麻婆豆腐在當時深受民眾喜愛，1909年傅崇矩所著的《成都通覽》，記載「陳麻婆豆腐」在清朝末年，就被列為成都著名美食。

直到文化大革命時期，受「破四舊、立四新」影響，麻婆豆腐一度被改成「麻辣豆腐」，隨著時代的改變，如今則被稱為麻婆豆腐，不過至今仍有「麻辣豆腐」的叫法。麻婆豆腐廣受歡迎，之後還被傳到港台及日本，不過隨著各個地方文化的不同，口味也稍有些變化。