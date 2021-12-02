有些商品為了提供使用者方便，或加強實用性，會設計一些小巧思，但有些設計隨著時代改變，用途也可能不再明顯，若未經人介紹，很難發現真正作用。女性朋友在購買內衣褲時，不難發現內褲底部都藏有一個小口袋，用途讓人感到困惑，但它其實與衛生有關。

根據《每日星報》報導，女性內褲底下都會設計一個小口袋，但它的作用並不是塞東西的，這個口袋稱為「襯料」（gusset），主要用吸水、排汗的透氣面料所製作，例如棉類等天然材質，能有助於保持女性私密處乾燥和通風，另外，還具有高吸水性，而且能夠防止摩擦，降低感染風險。

不少內褲使用合成材料，沒有防摩擦、防汗和防細菌的保護，且穿著不透氣布料製成的內褲，容易導致念珠菌增生，因此小口袋的作用可說是非常重要。不少網友驚呼，「還以為只是裝飾，沒想到真的有用處」、「保持乾燥的好方法，私密處就不會有難聞氣味」、「我還以為那設計是用來塞紙巾，防止分泌物外漏」。

另外，胸罩上蝴蝶結設計其實也有用處，外國一名網友曾在Quora網站解釋，過去西方女性流行穿緊身束腰，中間固定支撐的東西是「鯨骨」（busk），被縫入束身衣用以增強硬度，最後再用蝴蝶結繫上，能改善穿著者的姿態，不過隨著時代改變，現代人也不再穿束腰，鯨骨設計也不見了，但還保留原本的蝴蝶結。