美國達美航空（Delta Air Lines）日前傳出一件怪異事件，一名女乘客不顧規定，不但未將寵物貓關在籠子裡，還公然掏出胸部替牠餵奶，誇張行徑讓現場所有人都相當傻眼，空服員也急忙上前制止，然而她卻堅持不願配合，空服員只能無奈向地勤人員發送求救訊息，消息曝光後瞬間引發網友熱議。

Someone just texted me this… what the actual hell? pic.twitter.com/B0ri97fh2D — Ryan Spellman (@JustJettingThru) November 23, 2021

根據《每日星報》報導，日前一架飛往亞特蘭大（Atlanta）的DL1360班機上，一名女乘客不但違反規定，沒有將寵物貓放在籠子內，甚至還在飛行途中掏出胸部，在眾人的目光中給自己的愛貓「餵母奶」，空服員見狀立刻上前制止她詭異的行為，不過這名女乘客不管怎樣都不配合。

無奈之下空服員只好發送訊息向地勤人員求助，「坐在13A的乘客正在給貓餵奶，上前提醒後仍不願把貓放回籠子裡」，希望等到飛機降落後，公司團隊可以給予協助。

這段求救訊息後來被曝光在網路上，不少網友看了都感到非常傻眼，紛紛留言：「貓咪的牙齒應該很利吧，這名女乘客的胸部可能有練過」、「餵小孩是沒什麼問題，但餵貓喝母奶？那個人還好嗎？」、「看來航空公司的規範要把『在飛機上禁止給寵物餵奶』加上去了」、「我以前在航空公司上班，也遇過類似的事情」、「現在的怪人為什麼這麼多？」、「放開那隻貓！」，更質疑女乘客的行為恐有虐貓嫌疑。