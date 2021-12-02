水果之王「榴槤」雖富含營養，但濃郁的味道，卻讓不少人難以接受，動物也不例外。大陸一名飼主日前在家吃榴槤，他所飼養的哈士奇發現後，好奇的走過去查看，主人便將榴槤放到愛犬面前，刺鼻的味道讓哈士奇瞬間崩潰。

大陸飼主@shenhamainiu養了2隻哈士奇，分別是「渣渣」和「麥妞」，由於2隻二哈經常做出無厘頭的舉動，總是讓主人看了哭笑不得，他也時常在抖音分享與愛犬相處的趣事，日前他正在客廳吃榴槤時，由於「麥妞」從未見過，便好奇的靠過去查看。

主人發現「麥妞」靠近後，便將榴槤放到愛犬面前，豈料牠一聞到味道後，馬上驚覺不對勁，站起來連續後退4步，之後還用前腳摀住鼻子，痛苦地吐出舌頭，面色猙獰的模樣讓人笑翻，主人當下也被愛犬的舉動嚇到，過程被拍下後分享到抖音，累積265.9萬次觀看數，不過也有人質疑，這是飼主擺拍的畫面。

許多人表示，「榴槤只是碰到鼻子，狗就被臭暈了」、「這隻狗比專業演員還厲害」、「狗根本是從戲劇學院畢業的，演技一流」。根據《SofyDOG寵物精品》指出，狗是可以吃榴槤的，但在餵食愛犬時，除了要去除榴槤外層的殼，裡面的種子也要確實清乾淨，因為榴槤種子含「氰化物」，狗誤食恐會造成健康損傷，嚴重還可能喪命。