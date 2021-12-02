澳洲昆士蘭一名木匠在工作室製作家具時，發現一隻巨鳥突然闖了進來，讓他難以專心工作，而仔細看會發現，這隻巨鳥是世界上最危險的鳥類「鶴鴕」，站立時高達180公分，每根腳趾都有鋒利爪子，內側的爪甚至像匕首。

根據《每日郵報》報導，木匠弗萊明（Tony Fleming）日前在位於昆士蘭朱拉滕（Julatten）的工作室製作家具，當時闖進了一隻巨鳥，讓他非常傻眼，但他也沒有驅趕對方，反而與牠和平共處，朋友將此景象拍下，而這一隻巨鳥其實是「世界上最危險的鳥類」鶴鴕（Cassowary）。

弗萊明提到，「這一年以來，鶴駝都會跑進我的工作室外閒晃，甚至偷吃樹上的李子，直到有一天牠溜進我的工作室，一開始我其實非常害怕，之後發現牠並無惡意，只是想參觀我的工作室」，弗萊明才放下戒心，他也將此事告知朋友，對方也覺得非常有趣，鶴駝有時還會跑到鎮上閒晃，溜進當地的酒吧。

弗萊明回憶的說，有次他在幫妻子慶祝50歲生日，並邀約朋友一起露營，豈料隔天睡醒後，發現鶴鴕在營地裡四處遊走，而每個人似乎把牠當寵物餵食，還幫牠取名為「Romper Stomper」，不過他也坦言，鶴駝看起來溫馴，但還是有攻擊性的，一名在鎮上散步的居民，就曾遭鶴駝攻擊，所幸並沒有因此喪命。

鶴鴕又稱為食火雞，生性較害羞，喜歡獨居，且警戒性高，在自然棲地中會主動避開人類，站立高達180公分，重達70公斤，受到驚嚇時，能以50公里時速在森林裡竄逃，由於牠們具有領域性，一旦發現入侵者，就會主動發動攻擊，使對手受到致命傷害，又被冠上「世界上最危險鳥類」的稱號，而鶴鴕的腳有三趾，每趾都有鋒利爪子，長約10公分左右，最內側趾的爪甚至像匕首。