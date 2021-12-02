許多父母望子成龍、望女成鳳，多數會找算命師核對生辰八字後，替孩子取個好名字，不過太過獨特的名字雖然能提高辨識度，但若是眾人都唸不出來，恐怕會造成反效果。日前大陸就有一位名叫「牛牪犇」的學生，名字三個字全部由「牛」構成，意外掀起網友熱議。

大陸微博瘋傳一份點名簿，照片中可見，編號3號的學生名字就叫「牛牪犇」，短短三個字就藏了六個牛，不僅名字相當少見，就連讀音也難倒眾人，不少網友看了錯愕直呼「一群牛？」、「這到底要怎麼唸啦」、「也太奇葩了」，更有人打趣笑說「最牛學生」。

事實上，除了眾人熟悉的牛字之外，兩個牛所構成的「牪」字，在繁體中文並不常用，教育部網路字典查無此字，不過在大陸的讀音則唸作「ㄧㄢˋ」；至於由三個牛所構成的「犇」字，在台灣唸作「ㄅㄣ」，為「奔」的異體字。

因為名字太過獨特，在網路上備受討論的還有一位名叫「禤（ㄒㄩㄢ）靐（ㄅㄧㄥˋ）龘（ㄊㄚˋ）」的香港學生，由於多數人幾乎不知道該如何發音，許多同學不是叫他「雷龍」就是「喂」，不過最讓他感到困擾的，莫過於每次考試都要花不少時間寫名字，高達103劃的名字，自己有時一心急也會不小心寫錯。