民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，引發全台關注。有PTT網友發現，在蜀漢時期曾有一名高官劉琰，因為懷疑妻子和後主劉禪有染，所以對她實行家暴，並休妻、將她趕出家門，沒想到他卻被執法部門判決死刑，最終曝屍於市。

根據《三國志》記載，劉琰生於魯國，和劉備同宗同姓，他為人很有風度且擅長交談議論，因此劉備對他十分禮遇，經常以賓客的身分隨劉備四處應酬交際，等到劉備攻下益州後，便任命劉琰為固陵郡太守。

公元233年劉備逝世，太子劉禪繼位，劉琰受封為都鄉侯，官位排位僅次於李嚴，同時兼任衞尉、中軍師、後將軍，不久後還由後將軍升遷為車騎將軍。儘管劉琰貴為高官，但他並不會參與蜀漢的國政事務，只是象徵性地率領手下千餘士兵，向丞相諸葛亮提出一些批評建議，平時他的車馬服飾飲食都相當奢侈，妻妾共有數十名，各個都能歌舞奏樂。

公元234年正月，劉琰其中一名妻妾胡氏進正宮向太后祝賀新春，深得太后喜愛，便命令她留在宮中，過了一個月以後才回家，然而因為胡氏相貌出眾，劉琰懷疑她被後主劉禪看上，並趁著這段時間私通，便命令士兵責打胡氏，甚至還拿鞋子抽打她的臉部，隨後休妻、將胡氏趕出家門。

胡氏不堪受辱，一怒之下向執法部門控告劉琰，劉琰因此獲罪入獄，司法官裁決時表示：「卒非撾妻之人，面非受履之地」，意即「士兵不是用來打老婆的，臉也不該是被鞋打的地方」，最後劉琰被判處死刑且曝屍於市，從此之後蜀漢便禁止大臣的母親和妻妾再入朝慶賀。