知名美式賣場好市多（Costco）因為商品種類多樣，加上價格實惠，且不定時推出限量商品，是許多民眾的購物首選。不過日前卻有民眾透露，開封在好市多買的盒裝冰淇淋，沒想到中間竟然凹了一個大洞，讓他相當錯愕，對此就有內行人曝光背後真相，直呼「運氣真好！」

原PO日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文透露，開封了從好市多買回來的冰淇淋，沒想到卻看見中間凹了一個大洞，由於過去從來沒看過這種形狀的冰淇淋，且口感吃起來跟以往的不太一樣，讓他有點不安，便拍照PO網詢問。

貼文一出隨即掀起網友熱議，更有不少內行人曝光背後真相，紛紛留言回應「這表示出工廠到現在，應該都沒失溫過」、「第一次看到這種溫控那麼好的冰淇淋」、「很棒啊！直接拿到出廠後無融化品質完美的冰淇淋」、「運氣真好，買到沒融過的」、「冰淇淋融化再用家裡冰箱結冰後，口感、顆粒感、甜味都會不盡相同」。

另外也有網友進一步解釋，「機器製作攪拌好的冰淇淋本來就是半凝固流質狀的，填裝入盒後再加以冷凍，就是你買回來的樣子，很正常不用驚嚇」。