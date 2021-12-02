眾所皆知，許多店家在頂讓時，會沿用前任店主的器材和裝潢，藉此節省成本，不過有日本網友卻在三溫暖店發現一具「火化爐」，讓他不禁懷疑該間店是火葬場改建，消息一出隨即引爆眾人熱議。不過就有內行人曝光背後真相，證實是誤會一場。

日本網友「有馬」日前在推特帳號「@ariyan1201」PO文透露，近日造訪一間三溫暖店，卻被裡頭的火化爐給嚇壞了，讓他不禁錯愕直呼，「我來到三溫暖才發現，這家店是沿用了火葬場的器材嗎？」

畫面中可見，房間中央有著神似火化爐的構造，且地面上還有將棺材送進爐內焚燒的電動軌道，這一幕不僅有馬看了毛骨悚然，就連網友們也全嚇傻了，紛紛留言回應「是火葬場的頂讓器材！」、「有事故發生的話直接原地火葬」、「人生的最後一次三溫暖就決定選這裡了」。

不過就在眾人議論紛紛之際，知情網友緩緩道出真相，「再怎麼說也不可能是火葬場吧？雖然看起來很像，但這是韓式三溫暖的汗蒸幕！」背後原理是將石頭放入窯內高溫烘烤，接著再利用地上的軌道，將石頭搬運到房間中央，使空間充滿熱氣，以蒸出汗。