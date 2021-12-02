古代封建社會，不少帝王頒布多項嚴刑律法，像是凌遲、五馬分屍、千刀萬剮…諸如此類的刑罰，讓人心生恐懼，達到殺一儆百的效果。而宋朝時期，金國就有著駭人聽聞的「牽羊禮」，這是一種帶有嚴重侮辱性的受降儀式，甚至逼得宋欽宗的老婆朱皇后，在行禮後就羞愧自刎。

根據《搜狐網》報導，牽羊禮的出現最早記錄在周朝，但最為恥辱的事件則發生在北宋時期的靖康之亂，公元1126年，金人攻陷汴梁城，將皇宮內的皇親貴族，包括皇帝宋徽宗、朱皇后、太子宋欽宗等人一併帶回了金朝。

宋徽宗一行人在俘虜過程中，不但吃不飽、穿不暖，當時年僅26歲的朱皇后屢屢遭到金兵調戲，就連宋欽宗的愛妃王婉容也被強行擄去，好不容易抵達金朝之後，迎接他們的卻是羞辱性極高的「牽羊禮」。

事實上，「牽羊禮」是古人為了懲罰戰俘所發明的，俘虜會被要求褪去衣服，赤裸著上身披著羊皮，並在脖子上繫繩，像羊一樣被人牽著四處遊蕩，有「任人宰割」之意，羞辱意味極高。根據史料記載，宋徽宗一行皇族被牽著在宗廟周圍行走一圈，作為祭拜之禮，朱皇后更是第一個遭受如此屈辱的女性。

由於古代女子十分看重貞潔，面對此等羞辱，再加上朱皇后還被要求入金宮「賜浴」，也就是會有專人幫她沐浴，方便其他男人臨幸，最終朱皇后不堪受辱，當天便自盡。除了朱皇后之外，其他公主、嬪妃也受到牽羊禮的迫害，儀式結束後紛紛選擇了結性命，維護自身名節。

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