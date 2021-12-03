全球受到新冠疫情的影響，不少人因此失業。日本一名正妹大學畢業後，開了一間美容院創業，豈料卻遇到疫情，導致她因此破產，就連住的地方也沒了，之後她搬到北海道鄉下，拍攝影片紀錄自己的農村生活，沒想到意外成為人氣網紅。

根據日媒「Jタウンネット」報導，22歲的Rin（りん）讀大學時就懷抱創業夢，畢業後如願在名古屋開了一間美容院，豈料卻遇到新冠疫情，生意虧損嚴重，最終在去年夏天宣布破產，沒有收入的她，也租不起房子住，Rin一度陷入低潮，提到「當時我只想逃到遠方，因為我的夢想與家都沒了」。

Rin想到新環境重新開始，與一位居住在北海道的YouTuber聯絡後，在對方的介紹下，決定到搬到北海道的鶴居村生活，用祖母給她的一筆錢，租下一間房租僅7000日圓（約新台幣1717元）的老房。而Rin在學生時期就喜歡拍影片和剪輯，因此抵達北海道後，她也決定紀錄鄉村生活，使用相機與三腳架，到處拍攝自己釣魚、種田等，並當起YouTuber。

不到1年的時間，Rin的頻道「りんの田舎暮らし」已擁有近20萬訂閱數，Rin表示，每個鏡頭她都能獨立完成，但需要花費非常多的時間，使用三腳架反覆自拍，「我希望民眾可以透過影片，看到北海道的美，當然還是要親自來玩，才能有深刻體會。雖然一開始上傳影片時，我並未期望有太多人看，沒想到超乎預期，真的非常感謝粉絲」。