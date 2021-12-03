有些人生活壓力大，因此會靠吸菸紓壓，不過香菸內的致癌物質，就算煙霧散去，仍會殘留在牆壁與物品上，形成三手菸。澳洲雪梨一對夫妻搬進新家後，近日大掃除時發現，牆壁一刷竟流出黃色髒水，才知道前屋主是一名老菸槍，牆壁全被尼古丁、焦油等附著。

根據《太陽報》報導，澳洲一對夫妻盧克（Luke）和艾蜜麗（Emily），近日搬進新家大掃除，豈料在刷洗牆壁時，發現流下的汙水竟是黃褐色，讓艾蜜麗看了非常傻眼，表示「由於前屋主吸煙多年，造成牆壁被大量尼古丁附著，你甚至能看到掛在牆上的相框輪廓，這也顯示屋子的狀況非常恐怖」。

艾蜜麗為了清除牆壁的污垢，還請教了許多達人，最終使用一款名為「sugar soap」的肥皂清潔，夫妻倆提到，他們每一面牆大約刷洗了3至4次，「我們要確保牆壁上都沒有尼古丁，洗乾淨後可以看出前後有多大的差異，我們連天花板也不放過，我們知道尼古丁等有毒物質也會滲入那裡」。

夫妻倆事後將大掃除影片分享至TikTok，累積83萬觀看次數，不少人驚呼「屋子幾乎全被染黃，我無法想像老菸槍的肺部有多恐怖，如果他還活著的話」、「不敢相信那竟然是相框輪廓，我還以為是新刷的油漆」、「尼古丁真的很難去除，之前我的租屋處，牆上附著尼古丁，但房東並沒有清洗，只是再塗上一層油漆，房裡的味道變得更恐怖」。

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