替小孩取名字是件不容易的事，擔心名字取得不好，可能會影響孩子的運勢與人生，或是遭到同儕的取笑，所以不少家長在為孩子命名時還會先去算命。大陸一戶人家姓「屎」，擔心剛出生的女兒，因名字遭到嘲笑，家中成員絞盡腦汁，但卻想不出好名字，直到阿嬤神來一筆，讓一家人都直呼是好名字。

根據《新浪新聞》報導，姓名由姓氏和名字組合，不只要搭的好聽，還不能帶有諧音，以免成為同儕間的笑柄，大陸一戶姓「屎」的人家，孩子出生前，父親就很擔心，從小他就因為姓氏而被同學嘲笑，不希望自己的女兒也因此成為別人嘲笑的對象，所以在孩子出生前，他就不斷思考要幫女兒取什麼名字才合適。

但由於屎姓過於難取，導致女兒出生了，一家人還是未想到好名字，豈料阿嬤隨口說出「不然就叫『屎舒』好了」，父親查閱字典後，發現「舒」字有從容大方、自由安然的意思，不僅如此，諧音又是「史書」，讀起來別有寓意，重點也不會放在「屎」字，而是先聯想到史書，讓全家都直呼是好名字。

而在大陸姓屎的人並不多，據傳，明代瑤族人屎嘉軍（牛嘉軍）曾說「姓屎姓尿也不姓牛」，因此後人便以「屎」為姓，除了「屎」如此特殊的姓氏外，還有人姓「鬼」、「雞」、「爨（ㄘㄨㄢˋ）」、「哈」等，此外，河南鄧州的黑白窪村也非常特殊，村裡總共有2300多人，其中以黑、白兩姓氏為主，姓黑有512人、姓白488人，是大陸唯一黑白兩姓同住的村子。