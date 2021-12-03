如廁時我們常說「上廁所」，但為何不能使用「下」呢？其實早在1000多年前，古人就開始用「上廁所」這種說法，主要是因為古時的廁所，通常都修建在樓上，他們還必須沿著階梯往上走進廁所，但為何古人要將廁所蓋在樓上，其實與他們的生活有關。

根據《巴士的報》報導，在唐代《初學記》曾記載，「劉季和性愛香。直宮，嘗上廁，過香爐上。」顯示早在1000多年前，古人就開始說「上廁所」，從古代對廁所的稱呼來看，有圂、溷、圊、匽等字，不難發現，其中的「圂」和「溷」與豬（豕）圈似乎有關係。

從目前考古發掘出許多漢代遺址，發現廁所都與豬圈連接在一起，且《說文解字》曾記載，「圂，廁也，從豕在口中也。」，可以知道豬圈與廁所的位置很接近，在《漢書·燕刺王劉旦傳》也有相關記載，文中就曾提到「廁中豕群出，壞大官灶」。

其實古時的廁所通常搭建在豬圈上層，以便排泄物直到掉進豬圈，因此古人才會說「上廁所」，而此說法也沿用至今，除了「上」廁所外，古人更常用「如、之、在、入」等說法，而「上」字變成慣用說法，主要是因日後農業對肥料需求增加，糞便的用途從養豬轉為農業用肥料，為了方便收集糞便，因此搭建廁所時，還會帶底下挖坑。

不過廁所設在2樓，對於古人來說，其實也相當危險，《左傳》裡記載，晉候「將食，張，如廁，陷而卒」，指公元582年，晉景公當時準備吃麥做的飯，豈料突然感到腹脹，因此便至廁所解決，他卻不小心落入糞池裡溺死，也成為死法最離奇的君王。